Erheblicher Schaden nach Wildunfall

Kurz nach 3 Uhr am Freitagmorgen fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw von Weißenbach in Richtung Roßbach. Vor dem Ortseingang querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und prallte gegen den Kotflügel vorne links. An dem VW Caddy entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald. pol