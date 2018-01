Erheblicher Schaden bei Zusammenstoß

Erheblicher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 303. Eine 50-jährige Frau hatte mit ihrem Ford Fiesta, aus der Richtung Abersfeld kommend, auf die bevorrechtigte Bundesstraße einfahren wollen. An der Kreuzung übersah sie einen VW Tiguan, den ein 77-Jähriger steuerte; er war von Schweinfurt in Richtung Hofheim unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Eine Person wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt rund 30 000 Euro.