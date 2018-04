ERH-Kennzeichen gestohlen

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag ist von einem VW Sharan das hintere Kennzeichenschild ERH - RW 354 gestohlen worden. Das Auto war in der Ringstraße in Spardorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) geparkt. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514. pol