Ergreifende Geschichte vom Rotkehlchen

Wer kann etwas tun gegen die Grausamkeit der Menschen? Das kleine, unscheinbare Rotkehlchen fasst sich ein Herz und zieht einen Stachel der Dornenkrone aus der Stirn des Gekreuzigten. Dabei fällt ein Blutstropfen auf die Brust des Vogels und seitdem trägt das kleine Tier seine rote Brust. Ein Ehrenzeichen, das ihm von Gott persönlich verliehen wurde. Diese familiengerechte Passionsgeschichte spielten Kinder und Erwachsene der Salvatorgemeinde und verharrten nach den Worten Jesu "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" bei den Klängen der Johannespassion von J. S. Bach. Organist Dieter Stürzl variierte den bekannten Schlusschoral "Ruhet wohl, Ihr heiligen Gebeine". Danach antwortete die Gemeinde in der gut besetzten Kirche mit dem Glaubensbekenntnis. Regie führten Claudia Vollrath und Melanie Köhler, unterstützt von Claudio Viglione, Tanja Faustmann, Katrin Dümmler und Anja Packert. Folgende Kinder spielten: Lukas Packert (Jesus), Louis Trodler (Rotkehlchenpapa), Lena und Lars Faustmann, Jule Köhler (Vogelkinder), Denis Javtuchovski, Lino Viglione, Nicolas und Jonas Vollrath (Jünger und Soldaten). Das Rotkehlchen begegnet zusammen mit den "Emmausjüngern" auch dem auferstandenen Jesus: Am Ostersonntag, 1. April, um 9.30 Uhr in der Salvatorkirche Untersiemau. red