Erfolgreiches Vereinsjahr

Bei derzeit 362 Mitgliedern steht der TSV Beiersdorf auf finanziell sicheren Füßen. Dies ist auch das Verdienst von Sybille Kobriger, deren herausragende Kassenführung von den Prüfern Marcus Kamolz und Helmuth Hannweber bestätigt wurde. Die Vorstandswahlen für die nächsten zwei Jahre brachten jeweils einstimmige Ergebnisse.

Das Aushängeschild der Tischtennis-Abteilung ist derzeit die 1. Männermannschaft, die ohne Verlustpunkt die Tabelle der Kreisliga 4 anführt. Positiv wirkt sich aus, dass seit Herbst alle Aktiven gemeinsam trainieren und nicht mehr in Altersklassen unterteilt sind. Leicht gemischt fällt die Erfolgsbilanz der Tennisspieler aus, wozu auch der zeitweise Ausfall der Bewässerungsanlage im vergangenen Jahr beitrug. Die neue Tennis-Abteilungsleitung um Holger Salkowski hat sich einiges vorgenommen, um den schönen Platz am Goldbergsee wieder intensiver zu nutzen. Sehr zufrieden blicken die Reiter auf das vergangene Jahr zurück. Die 20 Aktiven haben 17 Siege und 130 Platzierungen erkämpft, was eine deutliche Steigerung gegenüber 2016 bedeutet. Sehr gut werden die Fitnessangebote angenommen. Besonders die Gymnastik erfreut sich steigender Teilnehmerzahlen, aber auch die Badmintonspieler und die Nordic Walker können sich über Zuspruch nicht beklagen.

Wenn auch bei allen Abteilungen die sportliche Betätigung im Mittelpunkt steht, gehört dazu die gelebte Gemeinschaft zu den Zielen des Vereins. Neben Weihnachts-, Saisonabschluss- oder Geburtstagsfeiern trugen 2017 auch wieder Fahrten und Wanderungen dazu bei. red