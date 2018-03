Erfolgreiches Jahr für Beiersdorfer Reiter

17 Siege, 130 Platzierungen, 15 Schleifen bei der Kreismeisterschaft, mehrere Teilnahmen bei Orientierungsritten und St.-Martins-Umzügen sowie zahlreiche bestandene

Reitabzeichenprüfungen - das ist die mehr als erfolgreiche Bilanz der Saison 2017 der Reitergruppe Beiersdorf. "Für einen kleinen Verein wie unseren ist das eine wahnsinnig tolle Leistung", sagte die Abteilungsleiterin Carolin Schwerdt bei der Hauptversammlung. "Ich bin sehr stolz auf meine Truppe."



Zweitstärkster Verein

Dass die Reitergruppe Beiersdorf mit ihren 51 Mitgliedern und 20 Turnierreitern durchaus mit den großen Vereinen mithalten kann, zeigte sie vor allem bei der Kreismeisterschaft. Mit insgesamt 15 Teilnehmern, drei Kreismeistertiteln und zwölf Platzierungen in den drei Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit waren die Beiersdorfer zweitstärkster Verein. Als erfolgreichste Reiterin ehrte Carolin Schwerdt, wie auch schon im vergangenen Jahr, Beatrice Heidenreich. Den Titel der erfolgreichsten Nachwuchsreiterin teilen sich Adrienne Posekardt, Romina Guski und Lena

Hofmann.

Bei der Hauptversammlung wurde dieses Mal auch gewählt. Die Mitglieder bestätigten Carolin Schwerdt als Abteilungsleiterin. Vertreten und unterstützt wird sie in ihrer Position zukünftig von Bianca Posekardt. Um die finanziellen Angelegenheiten kümmern sich als 1. und 2. Kassier von nun an Patrizia Wachter und Jennifer Wolf. Thomas Oeckler fungiert weiterhin als Technischer Leiter, Janette Forkel hat weiterhin das Amt der Schriftführerin inne. Den Vergnügungsausschuss bilden Andrea Scheler, Susanne Oeckler und Lena Hofmann. Als Jugendwartin wurde Tina Krämer gewählt und Jennifer Karl ist auch in den nächsten zwei Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit der Reitergruppe zuständig. Nina Siebinger wurde als Onlinebeauftragte bestätigt. Höhepunkt des vergangenen Jahres war wie immer das alljährliche Reitturnier auf dem Vereinsgelände in Beiersdorf, das auch 2017 wieder ein großer Erfolg war. Erstmalig wurde im letzten Jahr eine M-Dressur ausgeschrieben. "Da das auf sehr viel Zuspruch und positive Resonanz gestoßen ist, wird es auch 2018 eine M-Dressur in Beiersdorf geben", erklärte Carolin Schwerdt. Diese wird dann eine

von sechs Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft 2018 sein, die in Beiersdorf ausgetragen werden. Jennifer Karl