Erfolgreiches Bierkopfderby in Neufang

Im vollbesetzten Sportheim des DJK/SV Neufang fand zum zehnten Mal in Folge

das mittlerweile bekannte und beliebte Bierkopfderby statt. An 38 Tischen kämpften 152 Personen - dabei waren auch zehn Damen - um den von der Altliga gestifteten Wanderpokal. Organisator Daniel Keim und seine Helfer Jürgen Wich und Jürgen Förtschbeck freuten sich über ein "volles Haus" und gaben auch sogleich nach der Begrüßung das "Feuer frei".



Von null auf eins

Nach drei Durchgängen stand schließlich kurz vor Mitternacht das Siegerteam fest. Die DJK-Trainerlegenden mit Hans Regel an der Spitze schafften als Neulinge dabei glatt den Sprung von null auf eins. Neben Klaus Lazarus war auch Alex Schmidt im Einsatz. Für Klaus Schreiber, der leider kurzfristig absagen musste, sprang Jürgen Wich dafür in die Presche. Das Hüttenteam um Matthias Baumgärtner und die Equipe "Doppelpass" mit dem Frontmann Toni Fickinger bewiesen erneut Konstanz und belegten Platz 2 und Rang 3. Nur knapp an den Medaillenrängen vorbei rangierte der Obst-Gartenbauverein und ließ die AH-Kicker vom DJK/SV und die "Bayern-Fans" ( Platz 5 und 6) noch hinter sich.

Die hoch eingeschätzten Wanderfreunde, der Musikverein und der Pfarrgemeinderat mussten heuer gehörig "Federn" lassen und landeten mit ihren Formationen abgeschlagen im Mittelfeld.

Die "Katluschen", auch als "Holersteigdamen" bekannt, bisher gewohnt spiel- und lautstark, wurden heuer ihrem Ruf als Favoritenschreck nicht gerecht und landeten nur auf Rang 31. Einen rabenschwarzen Tag erwischte der DJK-Vorstand mit seinem Präsidenten Bernd Haderlein. Nur sieben magere Punkte standen am Ende auf ihrem Konto. Spötter behaupteten hinterher , die Truppe hätte von Anfang nur auf den "Trostpreis" geschielt.



Geteilte rote Laterne

Die rote Laterne teilten sich die A-Junioren des DJK sowie die Tischtennisdamen. Daniel Keim lobte bei der Siegerehrung die ausgezeichnete Disziplin der Teilnehmer und händigte nach dem fünfstündigen Kart-Marathon an die drei Erstplatzierten Pokale und Sachpreise aus. Sportheimwirt Hans Müller und seinen fleißigen Helfern gebührt ein Sonderlob, denn sie sorgten reibungslos für das leibliche Wohl der Kartfreunde. red