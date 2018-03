Erfolgreiche Werbung für die Wehr

Die Gemeinde Ahorn hat einen Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Kommandant Pascal Lindlein, steht diesen Plan mit Skepsis gegenüber. Laut Lindlein, würde die Gemeinde das Gefühl vermitteln, ein etabliertes gut funktionierendes System abschaffen zu wollen. Aufgrund von tiefgreifenden Veränderungen sind die Führungskräfte bereits auf der Suche nach Lösungen, wie der Wehrführer bei der Hauptversammlung betonte.

Erfreut ist Kommandant darüber, dass alle für 2017 beantragten Ausrüstungsgegenstände geliefert wurden und mit der Erweiterung der Verkehrsabsicherung ein lang gehegter Wunsch der Wehr in Erfüllung ging. Die Wehrleute haben sich im vergangenen Jahr zu 10 Übungen und Schulungen getroffen.

Die vier Atemschutzgeräteträger der Wehr besuchten zusammen mit der Nachbarwehr Schorkendorf-Eicha, die Atemschutzübungsanlage in Ebersdorf. Die Wehr rückte im vergangenen Jahr zu einem Einsatz aus, der sich schließlich als Fehlalarm herausstellte. "Mit nur einem Einsatz war das vergangene Jahr eines der ruhigsten des Jahrzehnts" wie Pascal Lindlein betonte. Er hofft, dass die rückläufigen Zahlen im Einsatzgebiet beibehalten werden.

Insgesamt leisteten die 25 Aktiven, darunter sind drei Jugendliche, 290 Stunden freiwilligen Feuerwehrdienst. Als Erfolg bezeichnete der Kommandant die durchgeführte Werbeaktion, wo Löscheimer mit wichtigen Informationen im Brandfall und einer Einladung zu einem Infotag, an alle Haushalte im Ort verteilt wurden. Dadurch haben sich fünf Kinder oder Jugendliche und drei Kameradinnen und Kameraden bei der aktiven Wehr angemeldet. Weitere Werbeaktionen werden vorbereitet, betonte der Kommandant.

Der Vorsitzende Karl Heinz Müller ging auf das Aufstellen des Kirchweihbaumes und auf die Feierlichkeiten zur Kirchweih und der Dorfweihnacht, die man zusammen mit den anderen Ortsvereinen durchführte, ein. Der Feuerwehrverein kann auf 52 Mitglieder, zurückgreifen. Der Vorsitzende machte auf das 150 jährige Bestehen der Wehr aufmerksam, das 2019 gefeiert werden soll Man sei aber noch nicht über den Termin und den Umfang im Klaren.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Beyer gab sich in Punkto Feuerwehrbedarfsplan etwas verhalten, da dieser zurzeit noch nicht öffentlich sei. "Die Feuerwehren heute, sind nicht wie Feuerwehren gestern", betonte Beyer und verwies auf den Personalmangel in den aktiven Wehren. Aber die Anforderungen an die Wehren werden größer. Deshalb müsse man andere Wege gehen. Beyer versicherte aber den Wehrleuten von Witzmannsberg, dass keine Feuerwehren aufgelöst werden. Man will aber die Zusammenarbeit aller Wehren im Gemeindegebiet verstärken und diverse Ausrüstungsgegenstände nicht doppelt anschaffen.

Für Kreisbrandinspektor Christian Boßecker, war es der erste Besuch in Witzmannberg in dieser Funktion. Doch er kennt die aktive Wehr bereits viele Jahre. Er lobte im besonderen die Idee zur Werbeaktion der Wehr und gute Übungsbeteiligung, sowie die stetige Einsatzbereitschaft der Wehr. Boßecker verwies weiterhin auf die Rauchmelderpflicht, die seit Jahresbeginn gilt und forderte dazu auf auch in den Wohnzimmern, das nützliche Gerät anzubringen.

Zweiter Vorsitzender Michael Rosenbusch würdige die Verdienste von Gerhard Janson, der seit 1986 als Maschinist und seit 1975 als Fahnenträger für den Verein tätigt ist, sowie die vielen Verdienste des Ehrenkommandanten Karl Heinz Müller, der seit 1971 im Vorstand tätig ist und seit 1983 als Vorsitzender den Feuerwehrverein führt. Er ernannte Gerhard Janson und Karl Heinz Müller zum Ehrenmitglied der Wehr und überreichte die Ernennungsurkunde. mst