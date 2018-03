Erfolgreiche Müllaktion

Am vergangenen Samstag hat im Ebermannstadter Orstteil Moggast wieder die alljährliche Müllsammelaktion "Ramma Damma" in der Moggaster Flur stattgefunden. Dem Aufruf der Feuerwehr Moggast folgten wieder sehr viele kleine und große Helfer. Innerhalb von zwei Stunden sammelten sie den Müll an den Straßenrändern, in Wiesen und Feldern ein.

Anschließend gab es für alle Mülleinsammler im Feuerwehrhaus eine kleine Stärkung. Die Feuerwehr Moggast bedankt sich bei allen fleißigen Helfern und hofft weiterhin auf rege Teilnehme. red