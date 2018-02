Erfolgreich bei der Mini-Meisterschaft

18 Teilnehmer konnte die Tischtennis-Abteilung des SV Langendorf zum Ortsentscheid der Minimeisterschaften begrüßen. In drei Altersklassen wurde um die Qualifikation zum Kreisentscheid am 17. März in Bad Königshofen gekämpft. Bei den Jungen setzten sich Tamino Rehberger und Julius Reichert jeweils ohne Niederlage durch, Leon Lodko schaffte bei den Kleinsten den Sieg ohne Satzverlust, über den vierten Platz musste bei Spiel- und Satzgleichheit der direkte Vergleich zugunsten von Maximilian Lell entscheiden. Leider waren nur zwei Mädels am Start, die automatisch qualifiziert sind. Die Ergebnisse: Jungen bis 8 Jahre 1. Leon Lodko; 2. Dennis Kober; 3. Keno Bedenk; 4. Maximilian Lell. Mädchen:1. Lisa Mützel.

Jungen bis 10 Jahre: 1. Julius Reichert; 2. Devrim Demirok; 3. Jan Markmann. Mädchen: 1. Marcella Diener.

Jungen bis 12 Jahre: 1. Tamino Rehberger; 2. Moritz Inderwies;

3. Demir Demirok; 4. Benjamin Simon. red