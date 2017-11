Erfolge weit über die Landesgrenzen hinaus: Steinwiesen ehrt seine besten Sportler

Es ist Tradition in der Großgemeinde, am Jahresende erfolgreiche Sportler zu ehren und ihnen dafür zu danken, dass sie den Markt Steinwiesen nach außen erfolgreich vertreten. Die Sportler aus der Großgemeinde haben nicht nur Erfolge auf Kreisebene zu verzeichnen, sondern sind auch oberfranken- und bayernweit erfolgreich. Die Mountainbike-Fahrer Uwe und Kerstin Kuhnlein errangen sogar den Europameistertitel im Zwölf-Stunden-Fahren im Zweier Mixed.

Bei dieser Sportlerehrung waren viele junge Sportler dabei. Der Fußballernachwuchs aus Steinwiesen und Neufang machte von sich reden. Die Rettungsschwimmerinnen waren überaus erfolgreich und ein "gesetzter" Sportler ist auch in diesem Jahr der Leichtathlet Mario Schmid. Sebastian Kotschenreuther vertritt die Gemeinde beim Rollstuhltischtennis. Egal ob Turnen, Radball, Schach, Tischtennis oder auch American Football, alle diese Sportler tragen die Farben des Marktes Steinwiesen nach außen.

Dank sagte Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) vor allen Dingen auch den Trainern, den sportlichen Helfern und Vorständen der Vereine, die sich gerade in der Jugendarbeit sehr engagieren. "Die Leistungen der Trainer und Übungsleiter gilt es hoch einzuschätzen", sagte Wunder. Mit Zweitem Bürgermeister Bruno Beierlorzer (CSU) und BLSV-Kreisvorsitzendem Karl-Herbert Fick beglückwünschte Wunder die Sportler und überreichte Urkunden, Pokale und Medaillen.

Eine besondere Ehre wurde auch verdienten Funktionären zuteil. In Würdigung ihrer hervorragenden Verdienste für den Sport erhielten Philipp Müller, Andreas Göppner, Daniel Keim, Udo Trebes und Hans Regel Urkunden und Anerkennungstrophäen. Der Kreisvorsitzende des BLSV, Karl-Herbert Fick, beglückwünschte alle Geehrten. Er sei von Anfang an dabei gewesen, wenn Ehrungen in der Großgemeinde Steinwiesen stattfanden. Er betonte, dass die Vereine im Ort funktionell, personell und in ihrer Infrastruktur gut aufgestellt seien und durch die gute Organisation auch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hätten. Es wäre schlimm, wenn es diese Sportvereine nicht gäbe, wo man auch ohne Digitalisierung miteinander aktiv sein kann. Er freute sich über die Vielzahl an Sportarten, die hier erfolgreich betrieben werden.

Auch der Vorsitzende der DJK-SV Neufang, Bernd Haderlein, betonte, dass die Geehrten "die besten Sportler der Großgemeinde" sind, lobte die großartigen Leistungen und bezeichnete die Sportler als "die Juwelen eines Vereins".



Die geehrten Sportler

SV Steinwiesen Leichtathletik: Mario Schmid, Bayerischer Vize-Meister 2017 im Wurf-Fünfkampf, Oberfränkischer Meister 2017 im Diskuswurf, Kugelstoßen und Speerwurf, Nordbayerischer Vize-Meister 2017 im Speerwurf, Diskuswurf und Speerwurf

Mountainbike: Kerstin und Uwe Kuhnlein, Europameister im Zwölf-Stunden-Fahren im Zweier Mixed

Rollstuhltischtennis: Sebastian Kotschenreuther, Oberfränkischer Mannschaftsmeister 2016

Fußball: D-Junioren Oberes Rodachtal Kreispokalsieger 2017; E-Junioren Kreisgruppen-Herbstmeister 2016/2017

American Football: Benjamin Ferlau, Sebastian Münzel, Meister der Bayernliga Nord mit der American Football-Mannschaft Hof Jokers

Turnen: Bayern-Pokal 2017 Gau-Entscheid in Coburg, Mannschaft mit Lara Sesselmann, Malin Hopf, Leni Lindenberger, Lea Fischer, Laura Förtschbeck, 2. Platz Jahrgang 2000/2003; Maria Löffler, Franziska Deuerling, Amira Hopf, Anna-Sophia Beyer, 1. Platz Jahrgang 2004/2005; Greta Kolb, Hannah Weinard, Paula Wich, Emily Fischer, Leonie Hotzelt, 1. Platz Jahrgang 2008/2009; Mannschaftsmeisterschaften 2017 "One open" in Coburg, Leni Lindenberger, Lea Fischer, Laura Förtschbeck, Leonie Querfurth, 2. Platz Jahrgang 2006 + drei; Greta Kolb, Emely Fischer, Hannah Weinard, Tina Eckert, 2. Platz Jahrgang 2008 + drei; Einzelmeisterschaften 2017 in Coburg, Maria Löffler, 1. Platz Jahrgang 2005; Tina Eckert, 2. Platz Jahrgang 2009; Lara Sesselmann, 2. Platz Jahrgang 2003

RV Concordia Steinwiesen Zweier Radball: Robin Deuerling, Steffen Wunder, Junioren-U 19-Vize-Meister Bezirksliga Oberfranken 2016/2017; Tobias Kuhnlein, David Holzmann, Jugend-U 17-Meister Bezirksliga Oberfranken 2016/2017, Bayerischer Vizemeister 2017; Jonas Rebhan, Sandro Wunder, Jugend-U 17-Vize-Meister Bezirksliga Oberfranken 2016/2017

DLRG Steinwiesen Rettungsschwimmen 2017: Josephine Wrobel (AK 12), Oberfränkische Vize-Meisterin, Bayerische Vize-Meisterin, 2. Platz Kreismeisterschaften; Mannschaft "The blue Unicorns", Kreismeister, Oberfränkischer Meister und Bayerischer Meister; Hanna Kotschenreuther, 2. Platz Kreismeisterschaften AK 13/14, 2. Oberfränkische Vize-Meisterin AK 15/16; Lea Kotschenreuther, Oberfränkische Vize-Meisterin AK 15/16, 2. Platz Kreismeisterschaften

DJK Neufang Fußball: 1. Mannschaft, Meister Kreisklasse 2016/2017; A-Jugend Meister Kreisgruppe 2016/2017, Hallenkreismeister 2016/2017; D-Jugend SG Neufang-Steinberg, Vizemeister Kreisklasse Kronach/Coburg

Tischtennis: 3. Mannschaft, 2. Platz KL/III Ost Kickerclub Nurn Stefan Gohlke, Robert Wunder, Bayerische Meister im Tischfußball-Doppel

Schachclub Kathrin Potstada, 2. Platz bei der Oberfränkischen Frauenschachmeisterschaft 2017; 1. Mannschaft SC Steinwiesen, 1. Platz Kreisoberliga Schachkreis Coburt/Neustadt und Lichtenfels/Kronach 2016/2017

Sportfunktionäre DJK-SV Neufang Philipp Müller, Andreas Göppner, Daniel Keim, Udo Trebes, Hans Regel sd