Erfolg durch Digitalisierung

Das absolute Highlight des Vlf-Winters findet am Dienstag, 20. Februar, statt. Zusammen mit dem Ring junger Landwirte, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg, der Wirtschaftsförderung des Landkreises Lichtenfels und dem Lagarde1 - Zentrum für Digitalisierung und Gründung (ein Projekt der IGZ Bamberg GmbH) soll einer Pressemitteilung zufolge herausgefunden werden, welche Chancen die Digitalisierung für die Landwirtschaft bereits jetzt bietet und welche Umwälzungen in naher Zukunft zu erwarten sind. Das Seminar beginnt um 9.30 Uhr im Diözesanhaus Vierzehnheiligen. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes bei dieser kostenfreien Veranstaltung ist eine rechtzeitige Anmeldung beim am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/332-0 oder Brigitte.Senger@aelf-co.bayern.de) erforderlich. red