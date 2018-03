Erfolg bei "Jugend musiziert"

Zwei junge Talente aus der Region haben beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" einen Erfolg erzielt. In der Kategorie Schlagzeug-Ensemble errangen Kirill Zimmermann aus Sonnefeld und Michael Block-Gomez aus Coburg einen dritten Preis in ihrer Altersgruppe (Jahrgang 2004, 2005). Ausgerichtet wurde der Landeswettbewerb in diesem Jahr in Regensburg. red