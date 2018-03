Erfolg bei Fahndung nach Kleintransporter

Die Fahndung nach einem gestohlenen Kleintransporter war auf der A 9 bei Schnaittach (Kreis Nürnberger Land) erfolgreich. Ein 33-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau aus Polen hatten in der Nacht zum Sonntag in Hüttlingen (Ostalbkreis, Baden-Württemberg) den Kleintransporter entwendet. Nach GPS-Ortung wurde dieser auf der A 6 und anschließend auf der A 9 Richtung Berlin festgestellt. Am Parkplatz Wolfshöhe konnten die beiden polnischen Staatsbürger schließlich um 3.53 Uhr angetroffen und festgenommen werden. Der Kleintransporter wurde sichergestellt und zur Verkehrspolizei Feucht gebracht. pol