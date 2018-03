Am heutigen Mittwoch um 17.45 Uhr steht in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West ein Nachholspiel vom 20. Spieltag auf dem Programm. Die SpVgg Ebing empfängt den Tabellenführer FC Eintracht Bamberg.



SpVgg Ebing -

FC Eintracht Bamberg

Mit den Gästen aus Bamberg erwarten die Ebinger den Topfavoriten auf die Meisterschaft. Dies gilt weiterhin, auch wenn die Schützlinge von FCE-Trainer Michael Hutzler in den letzten beiden Spielen Punkteinbußen hinnehmen mussten. Das 5:5 gegen den SV Merkendorf und die 1:3-Niederlage jüngst beim Verfolger FC Coburg waren jeweils der personellen Situation des Spitzenreiters geschuldet. FCE-Trainer Michael Hutzler meinte nach dem Spitzenspiel: "Das Ergebnis stimmte zwar nicht, die Leistung aber schon!" Der Vorsprung auf die Coburger beträgt nur noch vier Zähler.

Auch heute dürfte sich die Kader-Situation noch nicht entscheidend entschärft haben. Eine Chance für die SpVgg zu punkten? Die Mannschaft von Trainer Heiner Dumpert lieferte gegen den FC Oberhaid unlängst in Unterzahl - Torhüter Sascha Haupt sah schon in der 4. Min. die Rote Karte - insbesondere im Mittelfeld eine engagierte Leistung ab, musste sich aber trotz zweimaliger Führung mit 2:3 geschlagen geben. Die Stabilisierung der Leistung ist gegen den Tabellenführer aus Bamberg angesagt.

Dieser wird erneut mit einer sehr jungen, aber talentierten Mannschaft die Partie im Seestadion angehen. So kommt es zu einem Duell Erfahrung gegen jugendlichen Elan. gefa