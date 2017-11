Das Universitätsmuseum für Islamische Kunst - The Bumiller Collection in Bamberg - zeigt vom 17. November bis 28. Dezember die Ausstellung "Erde, Feuer & Lüsterglanz. Technik und Kunst nasridischer Keramik von der Alhambra". Die Werke des spanischen Künstlers Miguel Ruiz Jiménez sind von der mittelalterlichen Lüsterkeramik Andalusiens inspiriert und zeigen die hohe Kunst verschiedener traditionsreicher Keramiktechniken. Auch großformatige Nachbildungen der berühmten Alhambravasen sind erstmals in Deutschland zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Donnerstag bis Samstag von 15 bis 18 im Universitätsmuseum für Islamische Kunst, Austraße 29 (Zugang Hasengasse). red