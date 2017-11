Die evangelische Kirchengemeinde Zeil lädt interessierte Gemeindemitglieder zur Präsentation der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt ein. Am Dienstag, 17. Oktober, zeigen Architekturstudierende der Fachhochschule unter Leitung ihres Professors Martin Naumann Entwürfe für ein neues Gemeindehaus am Schützenberg, die sie im Rahmen eines Semesterprojektes entwickelt haben. Die besten Entwürfe werden prämiert. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Langen Gasse in Zeil, wie die evangelische Gemeinde weiter mitteilte. red