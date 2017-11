Entspannungsreise in der KissSalis Therme

In der Thermenlandschaft der KissSalis Therme findet am Freitag, 24. November, ab 19 Uhr wieder der KlangWasserCocktail statt.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe MusicNights werden die Gäste der KissSalis Therme zum regulären Eintrittspreis eingeladen, sich im 35 °C warmen Wasser zu entspannenden Klängen treiben zu lassen. Schwimmhilfen unterstützen sie dabei. Am Beckenrand stehen Instrumente wie Gongs, Trommeln, Didgeridoos und Klangschalen, die ein Klangtherapeut nacheinander zum Klingen bringen. Durch die veränderte Wahrnehmung der Klänge unter Wasser tauchen die Teilnehmer in eine völlig andere Welt ein. Die Klangreisen finden um 19, 20.15 und 21.30 Uhr statt und dauern jeweils zirka 45 Minuten. sek