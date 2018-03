Entspannung für Eltern

Viele Eltern erleben den Alltag zwischen Beruf und Familie als sehr stressig. Die Aufgaben durch Kindererziehung und Beruf führen zu sehr hohen Belastungen. Deshalb möchte die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Caritas Landkreis Forchheim mit dem Angebot "Atempause für die Seele" Eltern am Freitag, 27. April, im Haus Barbara, Haidfeldstraße 10 in Forchheim, einen Ausgleich anbieten. Anmeldung bis 20. April unter Tel. 09191/707240 oder per E-Mail an erziehungsberatung@caritas-forchheim.de sowie persönlich in der Birkenfelderstraße 15 in Forchheim möglich. Kinderbetreuung ist gewährleistet. red