Entspannung für ehrenamtlich Tätige

Das Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Känguruh am Heinrich-Weber-Platz 10 in Bamberg lädt im Rahmen des wöchentlichen Ehrenamts-Cafés alle ehrenamtlich Tätigen am Freitag, 24. November, zu einer Stunde der Entspannung und Harmonisierung ein. Die Entspannungspädagogin Birgitta Müller will die Teilnehmer von 16 bis 17 Uhr mit sanften Tönen der Klangschalen und einer Erzählung in die Welt der Phantasie entführen. Die Besucher sollen eine Decke, eine Yogamatte und ein kleines Kissen mitbringen, heißt es in der Mitteilung des Mütterzentrums. Eine Anmeldung wird bis 23. November unter der Telefonnummer 0951-4081317 erbeten. red