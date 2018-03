Entspannt eintauchen in die Welt der Bücher

Bamberg — Mit Hemingway durch Afrika, die engen Gassen und bunten Märkte Indiens mit Kipling entdecken oder mit Joseph Conrad hinaus aufs offene Meer fahren. Bücher bieten Kindern oft den ersten Zugang zur großen weiten Welt, zu Fremde und Ferne, zu Abenteuern und Träumen. Doch nicht in jeder Familie gibt es Bücher, nicht alle Eltern lesen ihren Kindern vor. Da dies aber gerade in jungen Jahren entscheidend für die Entwicklung der Heranwachsenden ist, wurde das Projekt "Leseclub" ins Leben gerufen. Unter der Trägerschaft der "Stiftung Lesen" und der Initiative von Ina Brendel-Perpina vom Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur entstanden in der Bibliothek in Frensdorf und der Martin-Wiesend-Schule Lesenester.

Für ihr individuelles Engagement und ihre jahrelange Forschung im Bereich Leseförderung erhielt Ina Brendel-Perpina den Deutschen Lesepreis 2017, der jährlich von der Commerzbank und der "Stiftung Lesen" vergeben wird und mit insgesamt 19 500 Euro dotiert ist. Das Preisgeld wird unter den Geehrten aufgeteilt.

Gemeinsam mit Studenten der Otto-Friedrich-Universität bieten die Standorte in der Bibliothek Frensdorf und der Martin-Wiesend-Schule den Kindern in entspannter Atmosphäre ein breites mediales Angebot. Zu einer Starteinrichtung im Wert von 5000 Euro, die Möbel, Bücher und Tablets umfasst, erhalten die Clubs zweimal im Jahr eine Nach-Ausstattung, bestehend aus acht Bücherkisten, Hör- und Brettspielen, sowie weiteren Medien. Die Kurse, bei denen die Studenten in den Leseclubs mit den Kindern arbeiten, beginnen mit gegenseitigem Kennenlernen.



Feen, Drachen, Zauberei

"Die Kinder sollen sich wohlfühlen, dafür schaffen wir die entsprechende Atmosphäre, bevor wir anfangen zu lesen", sagt Sahra Erlwein, die nach einem Seminar bei Ina Brendel-Perpina den neuen Club in der Martin-Wiesend-Schule übernahm. Die Literatur stehe im Vordergrund, aber auch der Unterschied zwischen Film und Buch werde untersucht und die allgemeine Medienkompetenz gestärkt. Die Studenten erarbeiten die Inhalte spielerisch mit den Kindern. Aktuell dreht sich alles um die Welt der Märchen: Feen, Drachen, Zauberei. Neben dem reinen Vorlesen wird mit den Sechs- bis Zwölfjährigen zum aktuellen Werk gebastelt und gekocht, Brettspiele werden ausgedacht und der Inhalt diskutiert. Oft erhalten die Kinder sogar die Chance, sich mit den Autoren der aktuell gelesenen Bücher zu unterhalten, da diese oft zu einer Lesung in die Clubs kommen.