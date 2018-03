Entspannen mit Yoga auf dem Stuhl

Mit achtsamer Atmung und Bewegung im Augenblick sein: Das fördert das Wohlbefinden, die Beweglichkeit und die Durchblutung des Körpers. Schwangere und interessierte Frauen sind von der staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen "Donum Vitae" in deren Räumen in der Kapuzinerstraße 34 zur Veranstaltung "Yoga auf dem Stuhl" eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kursbeginn ist am Mittwoch, 4. April, um 18 Uhr. Weitere Termine sind am 11., 18., 25. April sowie am 2. Mai. Referentin ist Anne Albersmeier, Gestaltpädagogin. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0951/2086325. red