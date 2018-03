Enormer Mitgliederzuwachs

Höhepunkt im vergangenen Jahr war für die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins (GZV) Neuensorg die Ausrichtung der 70. Gruppenschau der Gruppe Sonnefeld und Umgebung. Bei der Hauptversammlung ließ diese Vorsitzender Norbert Wittmann nochmals Revue passieren. Von den 43 Ausstellern kamen neun aus dem Neuensorger Verein, was den Vorsitzenden freute. Zu weiteren Höhepunkten zählten das vierte Hähnewettkrähen, das die Kirchweihtage bereicherte, und der Taubenmarkt. "Dieser war kaum zu toppen", resümierte der Vorsitzende. Aufgrund des großen Andrangs hätten etliche Familien keinen Platz mehr gefunden. Norbert Wittmann bat darum, an einem Strang zu ziehen, auch wenn von der Führungsriege Entscheidungen getroffen werden müssten, die nicht immer bei allen auf Zustimmung stoßen. Er lobte die Arbeit des gesamten Vorstands. Der Verein hat eine erstaunliche Mitgliederentwicklung: Zum dritten Mal hat der GZV die meisten Neuanmeldungen in ganz Oberfranken zu verzeichnen.

Hubert Mahr sicherte sich den Titel des Orts- und des Kreismeisters und war bester Aussteller des Vereins. Für seine Zwerg-Wyandotten, gelb-schwarz columbia, wurde er als Vereinsmeister ausgezeichnet. Für 40-jährige Treue wurde Harald Kutscher geehrt. ake