England und Schottland

Gerd und Rosi Schindelmann haben die Insel in mehreren Wochen mit ihrem Wohnmobil durchreist und waren von den kontrastreichen Landschaften und Naturschönheiten wie auch von den zahlreichen Kulturdenkmälern und Sehenswürdigkeiten sehr beeindruckt. Sie stellen ihre Eindrücke bei einem Lichtbildervortrag von Gerd Schindelmann bei der Europa-Union Bad Kissingen am Dienstag, 3. April, um 19.30 Uhr im Europazentrum in Hausen vor.

Lieblich, grün, voller Landsitze, Burgen, Obstgärten empfängt Großbritannien die Besucher. Die Grafschaft Kent reicht bis an die Grenzen Londons. Die Südküste wird von viktorianischen Seebädern und majestätischen Kreidekliffen geprägt. Eine Region voller Kontraste erwartet in Schottland den Besucher. Die Europa-Union Bad Kissingen unternimmt vom 22. bis 30. Mai 2018 eine Studienfahrt durch Südengland und Cornwall. Mit diesem Lichtbildervortrag können sich auch die Teilnehmer der Fahrt auf die Reise einstimmen. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. red