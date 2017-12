Engelschar in Buttenheim

Am Samstag, 9., und am Sonntag, 10. Dezember, findet vor der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Buttenheim der Buttenheimer Weihnachtsmarkt statt. Bürgermeister Michael Karmann wird am Samstag um 16 Uhr, unterstützt durch den Kindergartenchor und die Jugendblaskapelle mit weihnachtlichen Liedern, den Markt eröffnen. Um 17 Uhr besucht das Buttenheimer Christkind mit seiner Engelschar das Treiben. Gegen 18.30 Uhr öffnet sich symbolisch das Adventsfenster und der Nikolaus verteilt Schoko-Bischöfe. Zu später Stunde heizt die "Feuerfee" Michaela den Zuschauern mit ihrer Feuershow ein. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr seine Pforten. Anschließend spielt ein Horn-Ensemble der Kreismusikschule Bamberg auf. Die kleinen Besucher können ab 16 Uhr im "Hotel am Markt" basteln. Der Singekreis Buttenheim gibt um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus ein Adventskonzert. Anschließend "öffnet" sich erneut das Buttenheimer Adventsfenster. red