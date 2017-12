Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg hat jetzt bereits zum siebten Mal die Jurystufe des "Großen Preises des Mittelstandes" erreicht. Sie wurde somit für ihr außergewöhnliches und langfristiges Engagement für den ansässigen Mittelstand ausgezeichnet.

"Für die Wirtschaftsförderung stehen die Bamberger Unternehmen im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Unternehmen so zu beeinflussen, damit diese erfolgreich wirtschaften können", so Ruth Vollmar, die Leiterin der Wirtschaftsförderung, in der Mitteilung aus dem Rathaus. "Die wiederholte Auszeichnung zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir sehen sowohl den Baum als auch den Wald - will sagen, wir realisieren in der Wirtschaftsförderung nicht nur spezielle Themen für die Stadt Bamberg, sondern schauen auch über den Tellerrand hinaus", betonte OB Andreas Starke (SPD).

Neben der Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg zeichnete die Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung auch den Bamberger Dachdecker- und Klempnermeisterbetrieb Weigel-Schrüffer GmbH und den Softwareentwickler und Spezialist für technische Dokumentation Docufy GmbH aus.

Um für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert werden zu können, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen: positive Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Innovation und Modernisierung, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing.

Sowohl die Wirtschaftsförderung als auch die ausgezeichneten Bamberger Unternehmen haben mit dem Erreichen der Jurystufe nun die Möglichkeit, auf den "Mittelstands-Oskar". Die Oskar-Patzelt-Stiftung vergibt den "Großen Preis des Mittelstandes" seit 1994 und würdigt damit Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk für ihr besonderes unternehmerisches Engagement. Der Preis gilt als die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung in Deutschland.

2015 erhielt die Wirtschaftsförderung bereits gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg den Sonderpreis "Kommune des Jahres". Ausschlaggebend dafür war die enge Kooperation der beiden Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg zum Wohle des Mittelstandes in der Region Bamberg. red