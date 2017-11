Energiewende umsetzten

Das Fachzentrum Diversifizierung und Strukturentwicklung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg lädt im Rahmen des Projekts "LandSchafftEnergie" ein zu "Mit Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpe die Energiewende umsetzen". Die Veranstaltung findet am Dienstag, 5. Dezember, im Schulungszentrum des Wärmepumpenherstellers AIT-deutschland, Industriestraße 3 in Kasendorf statt. Die Veranstaltungsdauer wird vom AELF mit 9.30 bis 16 Uhr angegeben. Anmelden kann man sich online auf www.aelf-mn.bayern.de/energie . Anmeldeschluss ist der 24. November. red