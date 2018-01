Energiesparen im Verbund

Gemeinsam geht vieles leichter. Wer sich zum Beispiel zu Jahresbeginn vorgenommen hat, ein paar Pfunde abzuspecken, wird vermutlich schon bemerkt haben, dass man als Einzelkämpfer schnell die Motivation verlieren kann. In der Gruppe dagegen wird man immer wieder freundlich, aber mit Nachdruck an seine Ziele erinnert, auch wenn man selbst gerade einen kleinen Durchhänger hat.Wenn sich ab Februar zwölf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Ober- und Unterfranken drei Jahre lang regelmäßig treffen, um gemeinsam ihre Ziele zu erreichen, geht es aber nicht um die persönliche Traumfigur. Stattdessen widmen sich die Gemeindeoberhäupter dem Energieverbrauch ihrer Kommune, denn auch der kann aus dem Ruder laufen. Im Kommunalen Energieeffizienznetzwerk Oberfranken, kurz Keeno, haben sich zwölf Kommunen und kommunale Verbände zusammengeschlossen, von Röslau im Kreis Wunsiedel ganz im Osten Oberfrankens bis nach Schonungen im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. Ebenfalls dabei ist Weißenbrunn. Unter der Regie der Energieagentur Nordbayern wollen die Kommunen gemeinsam daran arbeiten, dass der Energieverbrauch in ihren eigenen Liegenschaften sinkt. red