Energiemesse zeigt Innovationen wie den Rettungsroboter

Den in Japan gekürten Weltmeister der "Liga@Work" aus Nürnberg, den traumhaften Porsche Panamera e-hybrid oder Frankens ersten batteriebetriebenen E-Linienbus aus Fürth: neue Mobilität oder Smart Home? Die Qual der Wahl haben die wohl wieder nach Tausenden zählenden Besucher der 5. Energiemesse "element-e", die am Wochenende 17. und 18. März im Energiepark Hirschaid veranstaltet wird. Bei erstmals freiem Eintritt warten auf der 6000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zwischen Rathaus und Bahnlinie zahlreiche technische Innovationen und Lösungsansätze mit erneuerbaren Energien auf die interessierten Gäste. Das bewährte Messekonzept wird um Foodtrucks sowie Angebote für Kinder und Jugendliche erweitert.

Besonders an das junge Publikum wendet sich die interaktive MINT-Ausstellung "Junge Forscher". Als Aussteller von Projekten und Konzepten im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) wirken daran unter anderem die Realschule Hirschaid, das Berufsschulzentrum und das Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg mit, ferner das CJT-Gymnasium Lauf. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm stehen, deren "AutonOHM-Team" 2017 beim RoboCup German Open Deutscher Meister und danach Champion in Japan wurde. Die Studenten stellen unter anderem einen von ihnen entwickelten Rettungsroboter für den Einsatz zur Suche menschlicher Opfer nach Katastrophen vor. Dieser Roboter kann autonom in beschädigte Gebäude vordringen, um Rettungsmannschaften Informationen über die Lage und Situation eingeschlossener Personen zu geben. In interaktiven Workshops erhalten Kinder und Jugendliche Gelegenheit, selbst in kurzer Zeit einen Roboter zu bauen.



Das intelligente Heim

Die Schwaiger Firma Hüttinger präsentiert innovative Lehr- und Lernmittel für den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht, damit er Buben u n d Mädchen Spaß macht, zum Beispiel bei einem Wassertropfenrennen oder an einem Windtable. In der Hauptsache geht es bei der fünften "element-e" auf dem Energiepark um das vernetzte, intelligente Heim. Es soll mehr Sicherheit bieten, wertvolle Zeit sparen und helfen, die Energiekosten zu senken.

Etwa die Hälfte der Aussteller informiert über die aktuelle Verkehrswende: Mehr als 20 verschiedene Modelle mit Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellenantrieb aus deutscher und ausländischer Produktion wecken Lust auf die automobile Zukunft. Einige Fahrzeuge können zur Probe gesteuert werden.

Geöffnet ist die Energiemesse an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.energiemesse.element-e.eu