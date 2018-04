Energie und Kosten sparen

Sigismund von Dobschütz



Die Gemeinde Oerlenbach will den jährlichen Energieverbrauch ihrer gemeindlichen Liegenschaften möglichst drosseln, um künftig Kosten einsparen zu können. Deshalb hatte sie sich 2017 in einem ersten Schritt um eine ausschließlich vom Freistaat Bayern bezahlte Energie-Erstberatung beworben und war tatsächlich als eine von nur acht unterfränkischen Gemeinden für dessen Förderprogramm "Energiecoaching Plus" ausgewählt worden.

Für maximal 10 000 Euro wird jede ausgewählte Kommune in zehn Beratungstagen bei der Umsetzung konkreter energetischer Projekte begleitet. Beispiele können die Schulung von Hausmeistern, die Unterstützung bei Förderanträgen, Ausschreibungen und Vergaben oder die Unterstützung beim kommunalen Energiemanagement sein.



Erste Ergebnisse

Im Rahmen des Programms hatte sich die Energieagentur Unterfranken in den vergangenen Wochen einen Überblick über die energetischen Verbrauchsdaten sowohl der kommunalen Liegenschaften als auch der Gesamtheit aller Einwohner verschafft und zusätzlich drei Liegenschaften näher überprüft - die generalsanierte Wilhelm-Hegler-Halle, das Dorf- und Feuerwehrhaus in Eltingshausen sowie Rathaus und Feuerwehrhaus in Rottershausen.

Erste Ergebnisse dieser nur groben Begutachtung legte Energieberater Klaus Schmitt den Gemeinderäten am Dienstag vor und stieß damit bei einzelnen Ratsmitgliedern auf Kritik. "Das kann man nicht alles glauben", bezweifelte 3. Bürgermeister Robert Erhard manche Zahl und nannte als Beispiel den angeblichen CO²-Ausstoß von 2,2 Tonnen pro Einwohner, während der Bundesdurchschnitt bei nur 1,9 Tonnen liegt.

Berater Schmitt beharrte dennoch darauf, nicht nur bei gemeindeeigenen Einrichtungen energetisch nachzubessern, sondern auch die Einwohner darin zu unterstützen. So liege momentan der Anteil nachhaltiger Brennstoffe beim Wärmeenergieverbrauch der Gemeinde nur bei 12,7 Prozent, sollte nach Schmitts Meinung aber auf 25 Prozent gesteigert werden. "Jetzt müssen wir in die Zukunft investieren."

Generell setzte sich Schmitt für den stärkeren Einsatz nachhaltiger, im eigenen Land zu gewinnender regenerativer Brennstoffe ein und wies bei Nutzung fossiler Brennstoffe auf die direkte Abhängigkeit auch Oerlenbachs von Putin, Trump und den OPEC-Ländern hin: "Etwa 67 Milliarden Euro zahlt Deutschland dem Ausland für Erdöl und 33 Milliarden für Gas. Was geschieht, wenn Putin uns den Hahn zudreht?"



Fachmann rät zu Umbauten

Ungläubiges Staunen gab es im Gemeinderat, als der Energieberater auf etliche Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten in der Hegler-Halle hinwies. Schmitt: "Obwohl die Halle generalsaniert ist, verbraucht sie mit jährlich 50 000 Kilowattstunden viel zu viel Strom." Statt der neuen Pelletheizung als Ersatz für die alte Gasheizung würde er heute für eine Photovoltaikanlage plädieren, die sich nach acht bis zehn Jahren amortisiert hätte, bei einer Haltbarkeit von 25 Jahren.

Noch andere Punkte in der Halle kritisierte der Fachmann: So läuft die Heizungspumpe zu hoch, da bei den Heizkörpern kein hydraulischer Abgleich vorgenommen wurde. Auch die teilweise wiederverwendeten alten Fenster hätte man aus energetischer Sicht besser gegen neue austauschen sollen, meinte der Berater und forderte, in der Hegler-Halle noch einige Umbauten vorzunehmen. Damit rief er allerdings bei den Gemeinderäten einiges Kopfschütteln hervor.

Auch für die zwei anderen untersuchten Liegenschaften wusste der Berater einige Verbesserungen. So sei im Feuerwehrhaus Eltingshausen "relativ viel im Argen" und in Rottershausen sei wegen der räumlichen Nähe von Schule, Feuerwehr und Rathaus ein Nahwärmeverbund sinnvoll. Dies machte Ratsmitglied Andreas Kukuk nachdenklich, der "viele Insellösungen in der Gemeinde" eingestand und aus dem Vortrag folgerte: "Wir sollten eher ganzheitlich denken."

Als Ergebnis der Debatte fasste Bürgermeister Franz Kuhn zusammen, dass die Energieagentur Unterfranken die noch verbleibenden kostenfreien Beratungstage der Energieagentur für eine zweite, gründlichere Untersuchung nutzen und noch einmal die Hegler-Halle etwas genauer, die Schulen in Oerlenbach und Ebenhausen sowie den Bauhof auf energetische Verbesserungsmöglichkeiten prüfen soll. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag einstimmig.