Endstation Mittelschutzplanke

Kurz vor der Ausfahrt Bamberg-Ost in Fahrtrichtung Suhl verlor eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Haßfurt Freitagmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über ihren Wagen. Der Ford prallte gegen die Mittelschutzplanke und geriet ins Schleudern. Bei dem Unfall zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu und musste im Klinikum behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.