Ende März blüht und grünt es wieder im Thurnauer Schloss

katharina müller-sanke



Bürgermeister Martin Bernreuther freut sich über die neue Tradition des Lenzrosen- und Ostermarkts im Schloss Thurnau. "Es ist wunderbar, dass wir nun neben dem Weihnachtstöpfermarkt auch einen zweiten herausragenden Markt im Thurnauer Schloss haben!" Am Wochenende vom 24. und 25. März ist dafür ein großer Teil der Schlossanlage für Besucher geöffnet. Auch das Hotel ist geöffnet und kann besichtigt werden. Der untere Schlosshof ist wegen der Bauarbeiten nur eingeschränkt nutzbar. Doch im Rest des Schlosses und seiner Umgebung ist viel geboten.

100 Aussteller aus nah und fern bieten ihre Kunst und ihr Handwerk, ihre Pflanzen und Deko-Objekte an. Tausende Blumen und Blüten schmücken dann das Schloss, ausgefallene und einheimische, bunte und grüne Pflanzen heißen den Frühling willkommen.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war der Markt ein echter Besuchermagnet. Das einmalig schöne Wetter im vergangenen Jahr gepaart mit dem bunten und fröhlichen Angebot haben den Markt zu einem Fest für Groß und Klein gemacht. Man findet neben Pflanzen auch Schmuck, Kunsthandwerk, Rostiges und Nützliches für den Garten, Gartengerätschaften, Feines für den Gaumen, Kosmetik, exklusive Mode, Hüte und vieles mehr. Daneben gibt es Tipps, Vorführungen und Ideen rund um Osterbräuche, Ostergeschenke und Dekorationen, Oster-Pflanzen und natürlich: Eier, vor Ort gefärbt und kunstvoll graviert.

Auch die Kinder sind willkommen! In der Mulde vor dem Schlossweiher wird es Kaninchenrennen geben, Pflänzchen topfen, Eier färben und Quatsch machen mit dem Marktweibla. Musik macht die Papa Legbas Blues Band, und es gibt eine reichhaltige Auswahl leckeren Essens.



Freikarten für Thurnauer

Für Anlieger und generell für Thurnauer besteht die Möglichkeit, Freikarten zu bekommen. 500 Freikarten hat Organisatorin Stefanie Kober für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Sie können im Rathaus abgeholt werden. Die Karten werden nur einzeln und nur an diejenigen ausgegeben, die persönlich vorbeikommen. Alle anderen haben die Möglichkeit, auf der Homepage des Marktes Thurnau Karten zu gewinnen.

Marktzeiten sind Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.