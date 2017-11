Ende 2017 online buchen

Kleines Minus bei Gästezahlen



Kreis Lichtenfels — "Hohe Qualität der Tourismusregion Obermain-Jura ist unser langfristiges Ziel", stellte Vorsitzender Landrat Christian Meißner bei der Versammlung des Tourismusvereins Obermain-Jura im Landratsamt fest.Die Online-Buchung wird in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Geschäftsführerin Andrea Musiol schätzte den Anteil der Online-Buchungen im Jahre 2025 auf 64 Prozent nach einer Prognose des Tourismusverbandes Ostbayern. 2015 waren es 43 Prozent. Die Einführung des Systems in der Tourismusregion Obermain-Jura solle noch Ende 2017 erfolgen.Die Entwicklung der Gästeankünfte und Übernachtungen machte Anna Wittig transparent. Von Januar bis September 2017 wurden 158 375 Gästeankünfte registriert, ein Minus von einem Prozent gegenüber den gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch die Übernachtungen mit 516 736 gingen geringfügig um ein Prozent zurück. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer blieb mit 3,3 Tagen gleich und lag mit 0,5 Tagen höher als im Bundesdurchschnitt. Bei der Gästebefragung stellte sich heraus, dass 34,7 Prozent durch Bekannte und Verwandte auf die Region aufmerksam gemacht wurden. Keine Beachtung schenkten die Gäste sozialen Netzwerken, Messen oder Anzeigen. Nur 0,7 Prozent informierten sich bei den Touristinformationen. Sehenswürdigkeiten, Outdoor-Aktivitäten, Obermain-Therme und Landschaft waren die Hauptgründe, sich für einen Ausflug oder Urlaub für die Region Obermain-Jura zu entscheiden. Die Buchungen erfolgten zu 51 Prozent direkt bei den Vermietern. Und zu 26 Prozent über das Internet. Über die Hälfte der Gäste hat ihren Wohnsitz in Bayern.Den Jahresrückblick gab Andrea Musiol. Besucht wurden der Genusstag in Zapfendorf am 17. September und der Erlanger Herbst im 15. Oktober. Neue Broschüren wie einen Imageflyer, Direktvermarktungsbroschüre und der Kanuwanderweg wurden neben dem Magazin Obermain-Jura herausgegeben. Seit April 2017 ist man auch auf Facebook ( www.facebook.com/obermainjura ) präsent. Beim Projekt "Gelbe Welle" wurden die Wasserwanderwege einheitlich beschildert, zwölf Einstiegsstellen mit neuen und einheitlichen Tafeln ausgestattet. Drei Wanderwege, der Gottesgartenrundweg Nord und Süd sowie der Frankenweg, erhielten Zertifikate. Die Betreuung des Wanderwegenetzes erfolgt durch ehrenamtliche Wanderwegewarte.Neu ist auch die Freizeitlinie des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN). Die Fahrstrecke der Busse führt von Mai bis Oktober vom Bahnhof Burgkunstadt über Weismain ins Kleinziegenfelder Tal und zurück. Das Projekt "Kelten am Staffelberg" wird weiter fortgesetzt. Ein Lederantrag auf Förderung durch die EU wurde bei Förderstelle eingereicht. Die vorbereitende Grabung wird im Jahr 2018 erfolgen, und der Beginn der Rekonstruktion eines Zangentores ist im Jahr 2019 geplant. Im kommenden Jahr soll auch eine Radwanderbroschüre herausgegeben werden, die Lademöglichkeiten für E-Bikes in Gasthöfen auflistet und über Freizeiteinrichtungen informiert. Vorbereitet werden Schilder und Aufkleber mit einem Logo und dem Schriftzug "E-Biker willkommen". Auch über Camping- und Wohnmobilstellplätze wird eine Broschüre informieren.