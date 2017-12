Empörung über Stadthalle im alten Klinikgarten schlägt Fernsehwellen

Ein Filmbeitrag von TV Oberfranken über die umstrittene Idee eines Stadthallenbaus im Krankenhausgarten hat CSU-Fraktionssprecher Udo Schönfelder auf den Plan gerufen. In dem Video hätten sich die Bewohner des alten Krankenhauses "mal so richtig Luft gemacht", heißt es in einer Stellungnahme Schönfelders.

Dass im Rahmen des ISEK seitens der Verwaltung die Idee entstanden sei, sei unstrittig, stellt Schönfelder fest. "Dass die dortigen Anwohner über die Idee informiert wurden, ist nicht nur legitim, sondern im Sinne von Transparenz ausdrücklich sinnvoll und gut."

Aber, so Schönfelder weiter: "ISEK ist ein öffentlicher Prozess, die Stadt sollte Betroffene zu Beteiligten machen - nicht Beteiligte betroffen!"

Schönfelder bedauert allerdings auch, dass dann aus der Idee unzutreffenderweise medial eine "auf den Weg gebrachte Planung" gemacht worden sei.

Nach Schönfelders Worten sei es absehbar, dass eine breit aufgestellte Stadtratsmehrheit (CSU, JB, FGL, FBF und andere) "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die von vielen als abstrus empfundene Idee aus den ISEK-Bericht streichen werden".

Es gebe hierfür sehr gute Gründe: Umfeldbelastung, Lärm, denkmalrechtliche Aspekte und vieles mehr.



Schönfelder sieht einem Haken

Dass der OB mittlerweile die Möglichkeiten von Streichungen und Ergänzungen eingeräumt habe, so Schönfelder, sei ein deutlicher Schritt nach vorne, um bis zum Jahresende einen akzeptablen und demokratisch legitimierten ISEK-Bericht an die Regierung senden zu können. Allerdings sieht Schönfelder einen Haken - "mehr, als man auf den ersten Blick erkennt": Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) wolle nach wie vor eine Halle, im Garten oder anderweitig - und offensichtlich "irgendetwas Neues", wie man im TVO-Bericht heraushöre. Dies allerdings widerspreche ausdrücklich der Beschlusslage des Stadtrats vom 23. Mai dieses Jahres: Aufgrund der aktuellen Haushaltslage werde der Neubau einer Stadthalle derzeit nicht weiter verfolgt, heiße es dort. Und weiter: "Der Stadtrat hält an der Realisierung des Kulturzentrums Kolpinghaus grundsätzlich fest und wird sowohl die Möglichkeiten der Finanzierung prüfen als auch den Realisierungswettbewerb zu gegebener Zeit in Auftrag geben. Mit dem Kolpingbauverein ist bis zum 30. September eine vertragliche Regelung auszuarbeiten welche Räumlichkeiten jetzt und nach einer eventuellen Nichtverfügbarkeit der Jahn-Halle für die städtische Kulturarbeit zur Verfügung gestellt und welche Zuschüsse dafür an den Kolpingverein gezahlt werden können." "Inwieweit unser OB diese Beschlusslage beachten oder nicht beachten will, ist zu thematisieren", meint CSU-Sprecher Udo Schönfelder am Schluss seiner Stellungnahme. red