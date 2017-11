Emotionale Zeitreise: "Wie das Leben so spielt"

Zu einem Theaternachmittag mit dem Korbtheater von Ali Büttner laden das neue Seniorenzentrum und die Volkshochschule Knetzgau ein. Termin ist Dienstag, 14. November, 16 Uhr, im Seniorenzentrum in der Hainerter Straße. "Wie das Leben so spielt" heißt das Stück, zu dem alle eingeladen sind, die sich einen schönen Nachmittag in Gesellschaft gönnen wollen.

Im Mittelpunkt des Stückes stehen Richard und Helga. Sie müssen Abschied nehmen von ihrem geliebten Zuhause - der Umzug ins Seniorenheim steht bevor. Doch in die Kisten und Koffer packen sie nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch Erinnerungen an ein erfülltes Leben zu zweit. Sie denken zurück an die - nicht immer - gute alte Zeit, an Not und Entbehrung, aber auch an Momente des Glücks.

Richard und Helga erinnern sich an den ersten Urlaub in Italien, an das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 und an ganz persönliche Wunder. So wird der Blick zurück zu einer emotionalen Zeitreise, in der nicht nur ein bezaubernder italienischer Kellner, sondern sogar Rudi Carrell seinen Auftritt hat.

"Wie das Leben so spielt" ist ein charmanter Rückblick auf frühere Zeiten, eine melancholisch-heitere Reise in die Vergangenheit und ein Stück Nostalgie für Herz und Seele.

Karten für die Korbtheater-Aufführung gibt es im Vorverkauf bei der Gemeinde Knetzgau, Marina Höhn, Telefonnummer 09527/7913. red