Emmauswanderung am Ostermontag

Die KAB im Seelsorgebereich Bamberg-Ost lädt am Ostermontag zu einer gemütlichen Emmauswanderung durch den Hauptsmoorwald ein. Gehzeit etwa eineinviertel bis eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Stadionvorplatz. Anschließend ist eine Einkehr in der Sportgaststätte MTV geplant. An der Wanderung können auch Gäste teilnehmen. red