Emmausgang führt nach Neuses

Der traditionelle Emmausgang der Kolpingsfamilie Kronach beginnt am Ostermontag um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Von dort führt der Weg über das Landesgartenschaugelände nach Neuses. Dort ist um 18 Uhr der Abschluss des Gottesdienstes in der Pfarrkirche. Danach besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf. Alle großen und kleinen "Emmausjünger" sind eingeladen. red