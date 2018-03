Emmausgang am Ostermontag

"Woher kommst Du? Wohin gehst Du?" Unter diesem Thema steht in diesem Jahr der ökumenische Emmausgang, zu dem die beiden Kirchengemeinden St. Augustin und St. Moriz am Ostermontag, 2. April, einladen. Beginn ist um 10 Uhr in St. Moriz. Von dort aus geht es über den Hofgarten nach St. Augustin. Im Anschluss an den Emmausgang findet auf dem Augustiner Kirchplatz eine Agapefeier statt. red