Emmausfahrt führt nach Kirchschletten

Am Mittwoch, 4. April, veranstaltet der Frauenbund St. Martin Forchheim als Emmausfahrt eine Studienfahrt nach Kirchschletten. In der Abtei-Maria-Frieden leben die Schwestern nach den Ordensregeln des heiligen Benedikt. In der Abteikirche, die 1976 entstand, steht das ehemalige "Heilige Grab" der Stadtpfarrkirche St. Martin als Altar. Nach Kaffee und Kuchen erwarten die Teilnehmer eine kurze Andacht, eine Führung durch das Kloster und ein Einblick in die Arbeit der Schwestern. Zu den drei Betrieben zählen ein auf ökologischer Basis bewirtschafteter Biohof, zwei Gästehäuser und die Wachswerkstatt. Auf dem Heimweg ist eine Einkehr geplant. Abfahrt um 13 Uhr am Rathausplatz. Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 09191/2234. red