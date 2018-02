Es ist schon Tradition im Landkreis Kronach in der Schulfamilie, dass neu eingeführte Abc-Schützen umweltfreundliche Verpackungen für ihre Pause erhalten. Seit 20 Jahren setzt der Landkreis Kronach mit seiner Abteilung Abfallwirtschaft damit ein Zeichen für Umweltbewusstsein, Abfallvermeidung und zugleich ruft man zu gesunder Ernährung auf. Die Schulanfänger bekommen seit 20 Jahren die Mehrweg-Getränkeflasche "Emil" und fast genauso lange auch die Brotzeitdose. Landrat Klaus Löffler erinnerte, dass die Aktion durch das Sachgebiet für Abfallwirtschaft vom Landratsamt Kronach initiiert worden sei. Dabei sollte Abfallvermeidung bei den Schulanfängern ebenso ins Bewusstsein gerufen werden wie gesunde Ernährung. Man spart durch die beiden Verpackungen Mehrweggetränkeflaschen und Brotzeitdosen nicht nur Geld, sondern schont durch die nachhaltige Verwendung über Jahre die Umwelt, so der Landrat.



Stellvertretend für alle Erstklässler

Und er zeigte sich in der Grundschule Wallenfels, in der die Überreichung der Flaschen und Dosen stellvertretend für alle Erstklässler stattfand, besonders über die Euphorie der Grundschüler von Wallenfels, die mit Akribie und viel Elan einige Beiträge einstudiert hatten, die alle auf die Bedeutung von gesunder Ernährung und Umweltschutz hinwiesen. Ob beim Zumba-Tanz aus dem Projekt "Klasse 2000", beim lehrreichen Sketch "Kasperl lebt gesund" oder beim "Lied vom Müll", es waren äußerst sinnvolle Beiträge, die spüren ließen, wie ernst, aber auch mit wie viel Engagement an der Schule das Thema Umweltschutz und gesunde Ernährung genommen wird.

Landrat Klaus Löffler dankte den Sponsoren, die alljährlich diese sinnvolle und wertvolle Aktion ermöglichen, nämlich, die Sparkasse Kulmbach-Kronach, die zusammen mit der Abfallwirtschaft des Landkreises Kronach je zur Hälfte die "Emil-Flaschen" spenden, und der VR-Bank Oberfranken Mitte, die für die Beschaffung der Brotzeitdosen verantwortlich zeichnet.

In Grußworten hoben Schulrätin Kerstin Zapf und Bürgermeister Jens Korn die Sinnhaftigkeit und den Lehrreichtum dieser Aktion für die Schulanfänger und für das Umweltbewusstsein auch von Eltern und Lehrkräften hervor. Yvonne Müller von der AOK Kronach führte in das Geheimnis der Ernährungspyramide ein. eh