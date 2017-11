Elvira und Otto Händel halten seit 60 Jahren zusammen

Elvira und Otto Händel feierten in Etzelskirchen gemeinsam mit Familie und Freunden ihre diamantene Hochzeit. Auch Bürgermeister Gerald Brehm (JL), die stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner (CSU) und Pfarrer Stefan Pröckl waren unter den Gratulanten. Der Diamant steht beim 60-jährigen Ehejubiläum sinnbildlich für die Festigkeit und Stabilität der Ehe, die nach so vielen gemeinsamen Jahren bewiesen wurden. Ebenso ist der Diamant sehr wertvoll, genau wie eine so langlebige Ehe.

Das erste Mal getroffen haben sich die Eheleute 1952 auf der Kirchweih in Sterpersdorf. Elvira, die als Kind aus dem ehemaligen Sudetenland geflüchtet war und seitdem in Forchheim und Mailach gelebt hatte, und Otto, der in Etzelskirchen heimisch war, nutzten fortan jedes Fest, um sich sehen zu können. Fünf Jahre später, am 23. November 1957, läuteten dann die Hochzeitsglocken in St. Jakobus Etzelskirchen.



Zweite Heimat Fußballplatz

Elvira Händel erinnert sich noch genau daran, dass das ganze Dorf damals unter einer weißen Schneedecke lag. Eine alte Bauernweisheit, die besagt "Wenn es an der Hochzeit schneit, ist das erste Kind nicht weit" traf damals voll und ganz zu, denn im Juni des darauffolgenden Jahres erblickte ihre Tochter das Licht der Welt.

Die Jubilarin, die in einer Schuhfabrik als Näherin beschäftigt war, kümmerte sich fortan um ihre Tochter und ihre drei Söhne und half auf dem Bauernhof mit. Otto Händel war bei der Firma Schaeffler beschäftigt und arbeitete ebenfalls auf dem eigenen Bauernhof, bis man die Landwirtschaft in den 70er Jahren aufgab.

Zeitlebens war der Fußballplatz die zweite Heimat des heute 85-jährigen Jubilars, und er verpasst bis heute kein Spiel der SpVgg Etzelskirchen. Seine 80-jährige Ehefrau widmet sich gerne ihren Hobbys Lesen und Schwimmen.

Wie schafft man es, so lange verheiratet zu sein? "Als Mann muss man immer nachgeben und der Frau recht geben", sagt Otto schmunzelnd. Die Jubilarin ergänzt, dass auch gegenseitiger Respekt und Achtung wichtig seien. Mittlerweile ist die Familie der beiden beträchtlich gewachsen. Neun Enkelkinder und fünf Urenkelkinder haben sie mittlerweile. lh