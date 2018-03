Eltmann will Energiecoaching für die Wende

Ende vergangenen Jahres bekam die Stadt Eltmann den Zuschlag im Programm "Energiecoaching Plus" der Regierung von Unterfranken. Durchgeführt wird diese Beratung von der Energieagentur Unterfranken, einen Zwischenbericht gab in der Sitzung am Mittwoch Günther Wanger. Er hat in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung im Rathaus bereits eine Bestandsaufnahme gemacht, um dem Stadtrat in einigen Monaten eine Handlungsempfehlung an die Hand geben zu können.

Ziel des Energiecoachings ist es, die Energiewende zu gestalten. Ingenieur Wanger stellte fest, dass die Energiewende technisch machbar ist, allerdings brauche es ein strukturiertes Vorgehen und ein Ausloten der Möglichkeiten, die in einer gewissen Region bestehen.



Sparen, Effizienz und Erneuern

Drei Faktoren müsse man dabei im Auge haben, nämlich Energie einzusparen, die Effizienz zu steigern und mehr erneuerbare Energie zu erzeugen. Beim Energiecoaching stehen nicht nur die städtischen Gebäude im Blick, vor allem auch die Privathaushalte sollen beraten werden.

"Die Stadt kann hier eine Vorbildfunktion einnehmen, die großen Effekte sind aber nur zu erzielen, wenn die Privatleute mitmachen", betonte der Fachmann. Heizung und Verkehr sind große Posten im Energieverbrauch, Hausbesitzer und Autofahrer daher wichtige Ansprechpartner. Die Energiewende dezentral zu gestalten, habe große Vorteile für die Region, rechnete Wanger vor, weil die Wertschöpfung vor Ort bleibt.



Wertschöpfung im Ort?

Gut drei Millionen Euro werden in Eltmann und den Stadtteilen jährlich für Heiz-Energie aufgewendet, 2,2 Millionen davon für fossile Energieträger wie Erdöl und Gas. "Aber immerhin bleiben schon 800 000 Euro Wertschöpfung in der Region".



Wasserkraft ist ein Plus

Eltmann liege in seiner örtlichen Bilanz an erneuerbaren Energien schon recht gut, das liege vor allem am Wasserkraftwerk an der Schleuse Limbach, doch auch die Blockheizkraftwerke (drei betreibt die Stadt, eines die Sportgemeinschaft Eltmann) und das Hackschnitzelheizwerk mit der Nahwärmeversorgung seien wichtige Komponenten.

Viel Potenzial gebe es noch für Privathaushalte, auf dem Dach Warmwasser und Strom zu produzieren, sagte Wanger. Auch könnte man prüfen, auf welchen Flächen der Anbau von Energiepflanzen möglich wäre. Dabei gehe es keineswegs nur um Mais, beugte er gleich kritischen Nachfragen vor, es gebe eine relativ große Bandbreite, sowohl als "Futter" für Biogasanlagen als auch schnellwachsende Gehölze für die Produktion von Hackschnitzeln.



Für eingehendere Untersuchung

Im Rahmen des Energiecoachings wird es in der Folge mindestens eine Bürger-Informationsveranstaltung geben. Außerdem würde Wanger für drei städtische Gebäude eine eingehendere Untersuchung erstellen. Welche das sein sollen, müsse der Stadtrat festlegen.