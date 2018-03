Eltmann ein Erfolg im Fernsehen

Ein Brief aus der Fernsehredaktion des Bayerischen Rundfunks hat Bürgermeister Michael Ziegler dieser Tage doch ein Stück weit stolz gemacht. Der Film "Eine Flußkreuzfahrt durch Franken" wird wegen des großen Zuschauererfolges am 9. April wiederholt. Michel Zehtmair, Redakteur der wöchentlichen Sendereihe "Bayern erleben", führt diesen Erfolg auch auf "die gezeigten Aufnahmen der Stadt Eltmann, der Schleuse und der Wallfahrtskirche Maria Limbach" zurück.



Marktanteil von 12,3 Prozent

Zehetmair schreibt an den Bürgermeister, dass "Eine Flußkreuzfahrt durch Bayern", die am 13. März vergangenen Jahres ausgestrahlt wurde, bei seiner Erstausstrahlung einen Marktanteil von 12,3 Prozent in Bayern hatte. "Das ist rund das Doppelte des Durchschnitts auf diesem Sendeplatz", sagte der Redakteur.

Wegen des großen Erfolges werde der 45-minütige Film jetzt nochmals gezeigt, und zwar am Montag, 9. April, von 21 bis 21.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen. sw