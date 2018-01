Eltmann bietet der Jugend etwas

Die Stadt Eltmann bietet Aktivitäten für ihre Jugend. Jetzt steht am Mittwoch, 20. September, 16 Uhr, im Rathaus die Jugendbürgerversammlung an. Kinder und Jugendliche sind willkommen. Es geht um Aktionen für sie, die es bisher gab und die - je nach Wunsch - geplant sind. Auch über Bau und Sanierung der Spielplätze wird informiert. Weitere Punkte sind die "Jugendseite der Stadt". Auch Anträge werden angenommen.

Am Samstag, 21. Oktober, geht es zum Badeausflug ins Erlebnisbad "Palm Beach" nach Stein (ab Erstklässler und nur für Schwimmer, zehn Euro; Anmeldung bis 18. Oktober). Im November geht es in einem Erlebnisausflug zu einem Überraschungsziel (fünf Euro inklusive Mittagsverpflegung mit Getränk; Anmeldung bis 6. Oktober). gg