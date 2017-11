Elternbeiratswahl und Martinsumzug

Im Kindergarten "Maria Theresia" wurde jüngst der Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2017/2018 gewählt. Den Vorsitz übernimmt Natascha Schall, stellvertretende Vorsitzende wurde Anastasia Nickl. Marina Rain wurde zur Schriftführerin ernannt und Galina Maier und Christina Träger sind für die Pressearbeit zuständig. Der Elternbeirat weist darauf hin, dass am Montag, 13. November, um 17 Uhr der Martinsumzug stattfindet. Treffpunkt ist das Ehrenmal am Friedhof. Der Weg führt über den Friedhofsweg, die Müssigerstraße, entlang der Kronacher Straße in den Garten des Kindergartens. Es wäre schön, wenn die Anwohner entlang des Weges wieder viele Kerzen anzünden würden. red