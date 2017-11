Elternbeiratswahl der Kindertagesstätte

Ein Rückblick stand im Mittelpunkt eines Elterntreffens, zu dem die Kathi-Baur-Kindertagesstätte eingeladen hatte. Zur neuen Vorsitzenden des Elternbeirats wurde Regina Fiedler gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Springstein an, der nicht mehr kandidierte. Stellvertretender Vorsitzender ist Matthias Krause. Bianca Albrecht verwaltet die Finanzen, während Annalena Robisch künftig die Schriftführerarbeiten erledigt. Als Beisitzer fungieren Heidi Dierauf, Nicole Kopp, Stefanie Hundgeburt, Kirstin Appel, Nicole Wenninger und Sharon Wunderlich. Die Martinsfeier mit einem Laternenumzug durch die Ortsstraßen ist am Montag, 13. November, um 17 Uhr vorgesehen. Ein Lichterfest feiert der Hort der Kindertagesstätte am Donnerstag, 23. November, um 18 Uhr. Vom 27. bis 29. Dezember ist die Einrichtung geschlossen. Mit der Bedeutung eines gesunden Frühstücks beschäftigt sich ein Informationsabend zum Thema "Was gehört in eine Brotzeitbox?" am 9. Januar um 19.30 Uhr. bkl