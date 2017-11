Elternbeirat des Haßfurter Gymnasiums organisiert Skibasar für Schüler

Kaufen und verkaufen: Am Samstag, 18. November, veranstaltet der Elternbeirat des Regiomontanus-Gymnasiums in Haßfurt von 10 bis 12 Uhr einen Ski- und Wintersportbasar in der Schulstraße des Schulzentrums am Tricastiner Platz in Haßfurt. An diesem Vormittag besteht die Möglichkeit, gebrauchte Ski, Anoraks, Skihosen und -stiefel, aber auch Mützen, Handschuhe, Helme, Schlittschuhe und andere Wintersportartikel zu kaufen und zu verkaufen. Der Elternbeirat des Regiomontanus-Gymnasiums stellt Tische für den Verkauf zur Verfügung und bietet Kaffee und Kuchen an. Eine Anmeldung für den Ski- und Wintersportbasar ist nicht erforderlich, teilte der Elternbeirat weiter mit. Für Verkäufer wird ein Unkostenbeitrag von einem Euro erhoben. Seit einigen Jahren gibt es beim Wintersportbasar auch die Möglichkeit, Bücher und Lernmaterialien zum Verkauf anzubieten oder zu kaufen. Erneut können auch Outfits für die Abschlussbälle der Tanzschulen angeboten werden. Wer seinen Anzug oder sein Kleid verkaufen will, ist auch willkommen. red