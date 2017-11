Elternabend zum Thema Pubertät

Wie kann das gehen, Jugendliche erziehen, ohne sich in endlosen Auseinandersetzungen zu verhaken? Der Elternabend am Dienstag, 21. November, um 19.30 Uhr im Penthouse des Jack-Steinberger-Gymnasiums bietet einen Einstieg in dieses Abenteuer.

Informationen über die Entwicklung und die Bedürfnisse von Jugendlichen, kleine Szenen, Anregungen zu eigenen Zielen und konkrete Impulse für die Praxis zu Hause gehören zu den Inhalten des Abends. Referentin ist Sozialpädagogin Elisabeth Amrhein. Zur Vertiefung wird ein Elternkurs "Kess-erziehen: Abenteuer Pubertät" (fünf Abende) ab April in Bad Kissingen angeboten. sek