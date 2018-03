Eltern und Kinder

Kostenfreie Angebote des Kinderschutzbundes Coburg für Eltern gibt es fast jeden Monat im "Laden" unter dem Stichwort "Schlaumeiertach", jeweils ab 9.30 Uhr. Am 17. April: Spielen und gute Spielzeug für Kinder von null bis zwei Jahren; am 15. Mai: Zweisprachige Erziehung - Sprache ist ein Schatz; am 12. Juni: Wie Eingewöhnung in die Kinderkrippe gut gelingt; am 10. Juli: Der gute Start in den Tag - Ideen für ein gutes Frühstück und die Kita-Brotzeitbox. em