Eltern üben den "kessen" Umgang mit der Pubertät

Ab 9. Januar heißt es im Caritashaus Haßfurt bei einem Kurs für Eltern von Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren "Kess-erziehen: Abenteuer Pubertät".

Die Caritas-Beratungsstelle für Familien - Kinder, Jugendliche und Eltern - bietet laut eigener Mitteilung in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken/Diözese Würzburg und dem "Living-room" (offene Ganztagsbildung am Schulzentrum Haßfurt) einen Elternkurs Kess-erziehen nun auch mit dem Thema "Abenteuer Pubertät" an.

Dieser Kurs findet an fünf Abenden jeweils von 19.30 bis 22 Uhr im Caritashaus Julius Echter in der Oberen Vorstadt 19 in Haßfurt statt. Termine sind dienstags 9., 16., 23. und 30. Januar sowie 6. Februar. Der Elternkurs "Kess-erziehen: Abenteuer Pubertät" vermittelt Müttern und Vätern Wege, Konflikte mit dem Jugendlichen gemeinsam anzugehen und zu lösen.

Das von der Diplom-Religionspädagogin (FH) und Kess-Trainerin Angelika Reinhart geleitete Kursangebot wird finanziell gefördert und entwickelt durch den Familienbund der Katholiken der Diözese Würzburg.

Weitere Informationen über den Elternkurs können einem Flyer entnommen werden, der auch ein Anmeldeformular beinhaltet. Einzelheiten kann man im Caritashaus erfragen bzw. den Flyer anfordern. Auch Anmeldungen werden hier direkt entgegen genommen: Telefon . 09521 691-0. Im Internet findet man den Flyer zum Downloaden unter www.erziehungsberatung.caritas-hassberge.de . red